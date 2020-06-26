Amazon запустила сервис для создания приложений без необходимости писать код

Компания Amazon создала сервис Honeycode, позволяющий пользователям с полным отсутствием знаний в области программирования, разрабатывать свои приложения. Принцип работы сервиса позволяет полностью исключить написание программного кода вручную, что и дает возможность пользоваться им тем, кто знает о языках программирования лишь из школьного курса информатики.

При работе с Honeycode пользователи будут взаимодействовать со специальным графическим интерфейсом и набором шаблонов для создания тех или иных программ. Список шаблонов включает менеджер мероприятий, контроль бюджета, менеджер оборудования и др. Сама Amazon в качестве примера приложений, разработанных при помощи Honeycode, привела планировщик задач и инструмент анализа работы сотрудников компании с клиентами.

Honeycode, пишет BusinessWire, использует базы Amazon Web Services, что дает пользователям возможность настраивать сортировку, фильтрацию и привязывание данных.

Представители Amazon отметили, что структура ввода данных при создании той или иной программы в Honeycomb схожа со знакомой многим электронной таблицей.

Пользоваться сервисом Honeycode можно совершенно бесплатно (тариф Basic), но с определенными ограничениями. К примеру, над одним проектом, количество которых не имеет лимита, могут совместно работать не более 20 пользователей, а таблица данных не должна превышать 2500 строк. Для снятия некоторых из них Amazon предусмотрела два тарифных плана.

Абонентская плата в размере $20 в месяц позволяет увеличить размер одной таблицы до 10 тыс. строк. Кроме того, этот тариф, получивший название Plus, позволяет привлекать к проектам большее число участников – по умолчанию их по-прежнему 20, и за каждого дополнительного придется доплачивать по $10 в месяц.