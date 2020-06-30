Apple назвала самые красивые приложения и игры 2020 года

В ежегодной премии Design Awards компания Apple выбирает лучшие приложения и игры для iPhone и iPad, в которых разработчики придумали новый подход к удобству и дизайну интерфейса или просто сделали что-то красивое.
В список лауреатов премии попали четыре программы и четыре игры.
- Darkroom — редактор для фотографий и видео выбрали в качестве лучшего за продуманный интерфейс и быстрый доступ ко всем функциям.
- Looom — приложение для создания анимаций, в которое внедрили элементы управления из музыкальных редакторов. Можно создавать графику на любительском или профессиональном уровне.
- Shapr3D — мощное приложение для работы с CAD-чертежами, которое зайдествует все функции карандаша Apple Pencil и дополненной реальности ARKit. Позволяет с нуля создавать объемные макеты любых объектов и чертежи зданий.
- StaffPad — уникальное приложение для композиторов, которое переводит рукописные ноты в цифровой формат и позволяет полноценно писать музыку.
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Sayonara Wild Hearts — динамичная игра в жанре «раннер» с механиками из других жанров, выделяется музыкой и необычным графическим стилем. Доступна по подписке в Apple Arcade.
- Sky: Children of the Light — бесплатная игра от создателей Journey про волшебный мир, который нужно восстановить в одиночку или с другими игроками через интернет.
- Song of Bloom — игра с нестандартным подходом к головоломкам и подаче истории через постоянно меняющийся визуальный стиль.
- Where Card Fall — головоломка, в которой весь мир строится из карт, будто это карточный домик.
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