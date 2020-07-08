«Яндекс.Практикум» запустил онлайн-курсы для Junior-разработчиков

Сервис онлайн-образования «Яндекс.Практикум» сообщил о расширении учебных программ и запуске профессиональных курсов для Frontend- и Python-разработчиков, которые хотят вырасти с уровня Junior-специалиста до Middle. Также библиотека специальностей пополнилась курсом «Разработчик C++». До этого компания в основном обучала людей без опыта в IT.

Курсы для Junior-разработчиков помогут вырасти в профессии, приобрести опыт решения сложных задач, укрепить имеющиеся навыки программирования, освоить новый стек технологий и научиться работать с архитектурой сервисов. Также студенты получат возможность развить навыки командной работы, необходимые для карьерного роста. Эти курсы подойдут как фрилансерам, которые хотят устроиться в штат на позицию Middle-разработчика, так и тем, кто стремится повысить свои компетенции в сфере программирования с уровня «джуниор» до «мидл».

В настоящий момент в «Яндекс.Практикуме» представлено восемь профессиональных курсов. Обучение проходит в собственной образовательной среде с онлайн-тренажёром, который помогает учиться на практике с первого дня. Основные навыки приобретаются во время решения практических задач, нацеленных на самостоятельную работу. По каждому решению код-ревьюер даёт обратную связь. Все обучающиеся получают поддержку в чате 24/7, а со сложными вопросами помогают разобраться наставники — опытные разработчики. По результатам учёбы выдаётся сертификат. Обучение платное.