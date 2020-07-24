Опубликован новый рейтинг языков программирования

Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) разместил на своем сайте рейтинг языков программирования за 2020 год. Тройка лидеров не изменилась: это Python, Java и C.



Всего в рейтинге 55 языков. Первую позицию Python объяснили широким изучением этого языка, распространенностью преподавания, а также тем, что студенты ищут ответы на одни и те же вопросы. Python сравнили с BASIC, о котором много говорили в 1980-е. В тот период выходили книги и журналы о BASIC, а также снимали телевизионные программы. Однако его распространенность среди специалистов была невысокой, да и любители со временем снизили свой интерес. В отличие от BASIC, Python популярен в сообществе профессионалов и применяется во многих важнейших сферах, в том числе в машинном обучении, отмечают в IEEE.



На новый рейтинг повлияла пандемия, говорят исследователи. Так, COBOL занял 7 место по популярности в Twitter благодаря попаданию в новости в апреле, когда в США резко повысился спрос на специалистов, которые знают этот язык.



Отметился Arduino — язык поднялся в рейтинге с 11 на 7 место, несмотря на то, что многие считают его аппаратной платформой, которая программируется на C/C++.

Подрос рейтинг Ruby (перемещение с 19 на 11 место), Kotlin (с 24 на 18 место), Fortran (с 36 на 25 место), Delphi (с 35 на 29 место). Julia и Dart прибавили по 4 позиции. Эти языки занимают 19 и 12 места соответственно. Наибольший провал наблюдается у С# — с 7 строчки на 23, Visual Basic — с 20 на 27, HTML — с 12 на 17, Rust — с 17 на 20.



Рейтинг формируется на основе 11 параметров из восьми онлайн-ресурсов. Они включают соцсети, специализированные площадки и сайты для поиска работы, в том числе GitHub, StackOverflow, Google Search, Trends, Twitter и Reddit.