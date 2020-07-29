В салонах МТС заработала бесконтактная электронная очередь

В терминалах самообслуживания МТС появилась опция Smart Ticket — заказ талонов через QR-код без прикосновения к экрану.

Как воспользоваться опцией Smart Ticket:

  • на экране терминала самообслуживания в салоне МТС под перечнем услуг расположен QR-код;

  • с помощью камеры мобильного телефона или через установленное приложение-сканер нужно считать QR-код с экрана терминала;

  • после считывания кода на экране смартфона отобразится страница выбора услуг;

  • в смартфоне необходимо выбрать нужную услугу, после этого станет доступна информация о позиции в очереди и предполагаемое время ожидания.

После завершения обслуживания на странице браузера в смартфоне можно оценить работу специалиста. При необходимости есть возможность отменить талон.

Чтобы получать уведомления на смартфон об изменении своего статуса в очереди, нужно активировать функцию push-уведомлений в настройках телефона и браузера. После этого информирование будет осуществляться через звуковой сигнал, вибрацию и с помощью иконки на экране смартфона.

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!