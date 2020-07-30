Вышло обновление Telegram

В сегодняшнем обновлении мессенджера Telegram добавлены видеоаватары, максимальный размер файлов увеличен до 2 гигабайт, улучшен раздел Люди рядом, а также добавлена статистика групп и многое другое. Об этом сообщается в официальном блоге мессенджера.

Теперь вы можете загрузить в свой профиль видеозапись вместо статичной фотографии — и выбрать из неё любой кадр в качестве картинки, которая будет отображаться в чатах. Как и всякую видеозапись, Вы можете изменить свой видеоаватар в редакторе: отрегулировать яркость, контрастность и другие параметры или добавить на него анимированный стикер.

Теперь, когда кто-либо свяжется с вами через раздел Люли рядом, вы увидите, на каком расстоянии от вас находится собеседник. Если же инициатором чата выступаете вы сами, Telegram предложит приветственный стикер, с которого удобно начать беседу.

Владельцы групп с 500 и более пользователей теперь могут увидеть развёрнутую статистику активности участников и роста сообщества. В числе прочего на странице статистики отображается список самых активных участников и среднее количество символов в их сообщениях.

Владельцы Android-устройств могут воспользоваться новым музыкальным проигрывателем с улучшенным дизайном, новыми иконками и раскрывающимся списком композиций. Кнопка в левой части экрана позволяет зациклить воспроизведение, перемешать или развернуть порядок треков.

При наборе длинного сообщения поле ввода будет расширяться с плавной анимацией. А в видеоредакторе появилась возможность кадрировать и поворачивать видеозаписи перед отправкой.

Возможность одновременно использовать до трёх учётных записей с разными номерами появилась в мобильных приложениях Telegram в 2017 году. Теперь этот функционал доступен и пользователям Telegram для компьютеров.

С 2014 года Telegram позволяет отправлять любые файлы размером до 1,5 гигабайт. С сегодняшнего дня возможностей стало ещё больше — теперь максимальный размер каждого файла составляет целых 2 гигабайта.