Задержаны хакеры, похитившие более $837 тыс. у 8 белорусских банков

Управлением «К» МВД Беларуси установлено 10 участников четырех разрозненных международных преступных групп. С марта по май 2019 года с использованием компьютерной техники злоумышленники похитили у 8 белорусских банков более 837 тыс. долларов США.

Известно, что свою деятельность киберпреступники осуществляли на территории Беларуси, России, Литвы, Латвии, Украины и ряда других государств. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий одновременно пресечена деятельность трех «обнал-» и четырех «дроп-сервисов», функционирующих с использованием криминальных интернет-форумов в даркнете.

Механизм хищения заключался в использовании вредоносных программ для удаленного доступа к «E-POS»-терминалам объектов торговли в США, осуществлении мошеннических операций возврата (так называемый «Refund») на банковские платежные карты подставных лиц (дропов), немедленном обналичивании средств в банкоматах или через интернет-банкинг и последующей отмене операции. Плата дропам за БПК достигала от 50-100 рублей до 1 тыс. долларов США. Несмотря на то, что карты были дебетовыми и с нулевым балансом, на них образовалась задолженность в виде технического овердрафта, в некоторых случаях достигавшая более 150 тыс. долларов США. К слову, отдельные из дропов весьма быстро сделали «карьеру», сами создавали «обнал-сервисы» и в последующем полноправно участвовали в преступной деятельности.

Похищенные средства в последующем конвертировались в криптовалюту. Общее руководство и координация преступной деятельностью указанных групп осуществлялась организаторами через анонимные интернет-мессенджеры.

Участники группы выполняли различные функции, начиная от подбора подставных лиц для регистрации на свои имена банковских платежных и сим-карт и заканчивая использованием вредоносных программ удаленного управления терминалами торговых объектов США для хищения и вывода денежных средств через цепочку подставных карт-счетов на свои биткоин-кошельки.

УСК по г.Минску возбужден ряд уголовных дел. В отношении шести подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.