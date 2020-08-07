Apple выпустила открытую бету macOS Big Sur

Компания Apple выпустила открытую бета-версию своей новой операционной системы macOS Big Sur. Новая ОС сильно изменилась не только внешне, но ещё и готова предложить множество новых функций, которых не было в предыдущих версиях macOS.

Например, общая тема оформления ОС стала несколько темнее. Изменились иконки приложений — теперь они больше походят на иконки мобильной операционной системы iOS. При этом панель иконок теперь прозрачная и не закрывает часть обоев рабочего стола.

Apple также добавила в Big Sur отдельный «Центр управления», где в одном месте собрала все самые нужные настройки. Здесь можно включить или выключить Wi-Fi и Bluetooth, настроить яркость экрана, громкость и так далее. «Центр уведомлений» теперь представляет собой не две отдельные панели для уведомлений и виджетов. Apple объединила всё в единое целое.

Браузер Safari позволяет настроить стартовую страницу, добавив туда любимые и часто посещаемые веб-сайты. Кроме того, можно настроить задний фон страницы, установив своё изображение. Изменения коснулись и вкладок. Теперь фавикомы включены по умолчанию. При наведении указателя мыши на вкладку она будет отображать превью страницы.

«Сообщения» (Messages) позволяют отправлять вместе с текстом различные эффекты, как на iOS. Например, можно добавить эффект виртуального конфети, шариков, лазеров и прочего. Кроме того, сюда из мобильной версии перекочевали функции закреплённой беседы и готовых ответов.

Новая macOS Big Sur получила обновлённые «Карты», новые системные звуки и многое другое. Бета-версию новой операционной системы от Apple можно установить на следующие устройства:

MacBook (модели 2015-го года и новее);

MacBook Air (модели 2013-го и новее);

MacBook Pro (модели конца 2013-го и новее);

Mac mini (модели 2014 года и новее);

iMac (модели 2014-го и новее);

iMac Pro (модели 2017-го и новее);

Mac Pro (модели 2013 года и новее).

Скачать бета-версию macOS Big Sur можно с сайта программы бета-тестирования Apple, предварительно зарегистрировавшись.