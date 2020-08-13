Абоненты life:) получат компенсацию за дни без интернета

Вслед за А1, МТС и "Белтелеком" сообщение о компенсации разместил и мобильный оператор life:).

"Мы искренне сожалеем, что вы не смогли в полной мере пользоваться интернетом 9-11 августа. Это произошло по независящим от life:) причинам. Мы разделяем с вами происходящее и приняли решение выплатить компенсацию.

В срок до 16.08.2020 мы вернем на бонусный счёт:

70% абонентской платы за три дня на тарифах, в которые включены минуты и ГБ

100% абонентской платы за три дня на тарифах, в которые включены только ГБ

Компенсация будет начислена автоматически, вы получите SMS-уведомление. Срок её действия – 60 дней. Как воспользоваться бонусным счетом, можно узнать здесь".

Напомним, что с 9 по 11 августа по всей Беларуси практически полностью отсутствовал интернет.