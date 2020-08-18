iPhone 11 стал самым популярным смартфоном в мире

Флагман Apple оказался самым популярным смартфоном в пяти странах. Об этом сообщается в актуальном исследовании рынка Counterpoint, опубликованном на сайте агентства.

По данным отчета за апрель 2020 года, доля iPhone 11 на рынке США составила 16 процентов. Аппарат также лидировал на рынках Китая, Великобритании, Германии и Японии. В частности, на китайском рынке доля устройства составила 4 процента, на Oppo A8, Honor 9X и Vivo Y3 пришлось по 3 процента. В США лидерство iPhone 11 зафиксировали с отрывом в 12 процентов от Samsung Galaxy A10e, который получил долю 6 процентов.

В некоторых странах, рынок которых изучили специалисты агентства, iPhone 11 упустил лидерство. Например, в Южной Корее весь топ-5 заняли смартфоны Samsung, на первом месте оказался Samsung Galaxy A90 5G с долей 11 процентов. Во Франции первое и второе места заняли Samsung Galaxy A51 и iPhone 11, на которые пришлось 8 и 7 процентов соответственно. В Индии самыми популярными смартфонами стали Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi 8, доля которых составила 14 процентов.

Специалисты отметили, что в Южной Корее тройка самых востребованных устройств имела поддержку 5G, в Индии весь топ-5 заняли смартфоны Xiaomi Redmi. Эксперты обратили внимание, что в октябре 2019 года iPhone 11 также оказывался самым популярным телефоном на рынках США, Великобритании, Китае, Франции, Южной Кореи, Германии и Японии.