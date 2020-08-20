Gmail и другие сервисы Google упали по всему миру

Пользователи почты Gmail, офисного пакета Docs, облачного хранилища Drive и других онлайн-сервисов Google столкнулись с проблемами. Письма не отправляются, файлы не грузятся и некоторые страницы просто не открываются.

За полчаса появилось уже больше 10 тысяч жалоб на сервисе Downdetector только на Gmail. Преимущественно с проблемами столкнулись пользователи из США и Европы, но есть сообщения и из России. Резкий всплеск жалоб на Gmail / downdetector.com, 20 августа в 10:40.

Google на отдельной странице уже сообщила, что изучает жалобы на работу Gmail и других сервисов. Но пока они все еще недоступны.

После почти двух часов перебоев количество жалоб на сервисы Google начало снижаться.