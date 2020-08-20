235 млн профилей пользователей Instagram, TikTok и YouTube оказались в открытом доступе

Специалисты компании Comparitech обнаружили в Сети незащищенную базу данных, содержавшую порядка 235 млн профилей пользователей сервисов Instagram, TikTok и YouTube. На сегодняшний день инцидент является одной из самых масштабных утечек данных.

Массив данных был обнаружен исследователем Бобом Дьяченко 1 августа нынешнего года. Он содержал извлеченные из публичных профилей сведения, включая логины, полные имена пользователей, контактную информацию, изображения, статистику о числе подписчиков, данные о возрасте, поле и пр.

Более 192 млн записей были связаны с пользователями Instagram, 42 млн относились к пользователям TikTok и почти 4 млн - к пользователям YouTube. Хотя вся информация является публично доступной, правила всех трех сервисов запрещают извлекать данные из профилей.

Изначально исследователи связали найденную БД с ныне несуществующей компанией Deep Social, которая в 2018 году была забанена Facebook и Instagram за извлечение данных из профилей пользователей, что запрещено политиками соцсетей. Компании даже пригрозили Deep Social судебным иском, если та не прекратит эту практику.

В ответ на запрос представители Deep Social переадресовали Дьяченко в компанию Social Data, специализирующуюся на продаже информации о популярных блогерах маркетинговым фирмам. Однако в Social Data опровергли связь с Deep Social и заявили, что не считают формирование БД противоправным действием.