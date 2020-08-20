В Windows 10 теперь нельзя выключить встроенный антивирус

Microsoft лишила пользователей операционной системы Windows 10 возможности навсегда отключить защиту в реальном времени, которую обеспечивает встроенный антивирус Microsoft Defender («Защитник Microsoft»).

По сообщению WindowsLatest, установка августовского обновления (версия 4.18.2007.8) Windows 10 заставляет ОС игнорировать пользовательские изменения системного реестра, направленные на деактивацию фирменной защиты Microsoft от угроз.

Ранее установка параметра “DisableAntiSpyware”, который находится в разделе “\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender” реестра в “1” с последующей перезагрузкой машины позволяла «продвинутым» пользователям добиться полного отключения «Защитника».

Фирменный антивирус Microsoft все так же можно отключить на непродолжительный промежуток времени – с помощью «Параметров Windows», редактора локальной групповой политики (gpedit.msc) или стороннего ПО для настройки Windows. Стоит отметить, что такой редактор отсутствует в Windows 10 редакции «Домашняя»