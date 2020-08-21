В смартфонах Xiaomi появилась поддержка новейших 5G-сообщений

Компания Xiaomi начала крупномасштабное тестирование технологии 5G Messages, призванной полностью уничтожить и заменить собой классические SMS-сообщения. Нововведение, как пишет портал Gizchina, стало доступно владельцам ряда смартфонов Redmi и Xiaomi, но компания не уточняет их список.

Основным отличием 5G Messages от классической услуги SMS, предлагаемой большинством операторов связи в мире, в том числе и российскими, стало полное отсутствие ограничений на длину передаваемых сообщений. В одном таком сообщении могут содержаться сотни и тысячи знаков, тогда как технология SMS, запущенная в 1989 г., позволяет передавать в одном сообщении не более 140 латинских и 70 кириллических символов.

Для включения функции владелец смартфона Xiaomi обязательно должен находиться в зоне покрытия сотовой сети 5G, но если таковых сетей поблизости нет, то подойдет и обычная 4G, также известная как LTE. При активации смартфон уведомит владельца о том, что все отправляемые и получаемые текстовые сообщения будут по умолчанию передаваться через мобильные сети связи.