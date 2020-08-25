MMD представляет новый монитор Philips 279C9

Компания MMD представляет новую модель с ЖК-экраном. Philips 279C9 — 27-дюймовый (68,47 см) монитор с лаконичным дизайном, который соответствует даже самым строгим требованиям в вопросах производительности и улучшения пользовательского опыта.



Элегантный корпус, разъём USB-C, высокое качество изображения и функции для улучшения эргономики превращают монитор Philips 279C9 в идеальное решение для специалистов в области финансов, работающих с решениями CAD и приложениями для 3D-графики, а также для пользователей, которым важен стиль. Более того, монитор получил награду iF Design Award, будучи победителем Red Dot в 2020 году.

Монитор Philips 279C9 отличается безрамочной конструкцией с четырёх сторон, благодаря чему изображение выглядит крупнее, а системы из нескольких мониторов становятся как никогда удобными. Более того, его черная текстурированная отделка делает этот монитор идеальным рабочим решением для современных и привлекательных интерьеров.



Конструкция и дизайн монитора действительно продуманы до мелочей. Система прокладки кабелей помогает избавиться от надоедливой проблемы — беспорядочно разбросанные провода. Поэтому устройство отлично подойдёт людям, которые ищут элегантную и аккуратную рабочую станцию. Конструкция кабельного держателя удобно организует расположение проводов, убрав их с поля зрения и сократив беспорядок на столе.

Учитывая, что все уже привыкли в работе с ПК использовать сразу несколько подключенных устройств, необходимое количество разъёмов — важная характеристика монитора. Philips 279C9 оснащён разъёмом USB type C, который позволяет передавать данные и заряжать ноутбук на сверхвысокой (до 65 Вт) скорости. Монитор также оборудован разъёмом DisplayPort, двумя разъёмами HDMI и четырьмя USB 3.2. Это позволяет присоединить все необходимые для работы устройства, а интеллектуальная и аккуратная система управления кабелями избавит стол от лишнего визуального «шума».

Панель IPS, которой оснащён монитор, обеспечивает очень широкие углы обзора 178°/178°, что позволяет смотреть на дисплей практически под любым углом. Более того, технология IPS гарантирует исключительную чёткость изображения и яркие цвета, что делает устройство идеальным инструментом не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-страниц, но и для профессиональных приложений, требующих точности цветопередачи и стабильной яркости. Кроме того, благодаря разрешению UltraClear 4K UHD (3840x2160) и соответствию стандарту VESA DisplayHDR 400, монитор реалистично воспроизводит каждую деталь фотоснимков. Великолепная полная цветовая палитра обогатит изображение и сделает его более привлекательным, обеспечив более глубокими оттенками чёрного, эффектным затемнением и максимальной яркостью до 400 нит.

В работе есть три основных аспекта, забота о которых должна быть постоянной: правильная поза, комфорт для глаз и периодический отдых. Philips 279C9 делает рабочее время максимально комфортным, начиная с подставки: SmartErgoBase — это уникальная система наклона, поворота и регулировки высоты, которая обеспечивает максимальную гибкость и хорошую эргономику, позволяя тонко настраивать расположение монитора.

Чтобы сократить утомляемость от постоянного использования, монитор также оснащен режимом LowBlue и технологией Flicker-Free, которые защищают и оберегают глаза.

Монитор Philips 279C9 уже появился в продаже по ориентировочной цене € 529.