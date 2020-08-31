Xiaomi представила зарядную станцию

Китайская компания Xiaomi начала продажи устройства Vertical Wireless Charging Socket — станции для подзарядки всевозможных мобильных гаджетов как проводным, так и беспроводным способами. Новинку можно приобрести по ориентировочной цене 19 долларов США.

Станция может применяться для восполнения запаса энергии смартфонов беспроводным способом. Благодаря наличию двух катушек сотовый аппарат может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Заявленная мощность беспроводной подзарядки составляет 10 Вт.

Кроме того, присутствуют три стандартных порта USB Type-A в верхней части для подзарядки гаджетов традиционным проводным способом. В этом случае мощность может достигать 18 Вт.

Новинка может выполнять функции подставки для просмотра на смартфоне различного контента, например, фильмов: сотовый аппарат располагается под удобным углом в 20 градусов.

Станция выполнена в корпусе белого цвета. Предусмотрены средства защиты и светодиодный индикатор, информирующий о процессе восполнения запаса энергии подключенных гаджетов.