А1 компенсирует абонентам отключения мобильного интернета а августе

В связи с ограничениями в работе мобильного интернета в Минске 23, 26 и 30 августа 2020 года (общее время некорректной работы сервиса составило 6 часов 16 минут), связанными с выполнением требований уполномоченных государственных органов и возникших по независящим от компании причинами, руководством А1 принято решение о проведении компенсаций абонентам мобильной связи (физическим и юридическим лицам), которых коснулась проблема недоступности сервисов в указанный период.

Компенсации будут проведены в соответствии со следующим алгоритмом:

Абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами, в абонентскую плату которых входит интернет-трафик и которая составляет менее 15,00 руб. в месяц, будет предоставлена компенсация в виде пакета бесплатных 500 МВ интернет-трафика на 30 дней пользования Абонентам мобильной связи физическим лицам, пользующимся тарифами, в абонентскую плату которых входит интернет-трафик и которая составляет более 15,00 руб. в месяц, будет предоставлена компенсация в виде пакета бесплатного 1 ГБ интернет-трафика на 30 дней пользования. Абонентам мобильного интернета физическим лицам, пользующимся платными интернет-пакетами/тарифами, в стоимость которых включен только интернет-трафик, вне зависимости от объема и скорости, будет предоставлена компенсация в размере 50% от ежедневной абонентской платы за пакет/интернет-тариф Абонентам тарифного плана «Без Лимита» физическим лицам будет предоставлена компенсация в виде пакета бесплатных 50 минут звонков во все сети на 30 дней пользования Абонентам мобильной связи юридическим лицам будет предоставлена компенсация на тарифных планах с объемом включенного трафика от 500 МБ до 9 ГБ – в размере 30% ежедневной абонентской платы за один день отсутствия сервиса; на тарифных планах с объемом включенного трафика от 10 ГБ – в размере 50% ежедневной абонентской платы за один день отсутствия сервиса; абонентам мобильного интернета, пользующимся тарифами/платными интернет-пакетами, в абонентскую плату/стоимость пакетов которых включен только интернет-трафик, вне зависимости от объема и скорости – в размере 100% от ежедневной абонентской платы/стоимости пакета за один день отсутствия сервиса.

Корректировки абонентских плат абонентам физическим лицам путем зачисления на баланс будут проведены в автоматическом режиме в течение 10 календарных дней в соответствии с описанным алгоритмом, о чем абоненты получат соответствующие SMS-уведомления.