Консоль Xbox Series X выходит 10 ноября за $499

Microsoft объявила, что консоль Xbox Series X выйдет 10 ноября и будет стоить $499. Предварительные заказы Xbox Series X начнутся 22 сентября. Анонсированная также консоль Xbox Series S также выйдет 10 ноября по цене $299.

Для жителей 12 стран (Австралия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Южная Корея, Швеция, Великобритания и США) будет предлагаться программа Xbox All Access, которая позволит приобрести приставки в рассрочку на 2 года. Ежемесячная плата за консоль Xbox Series X составит около $35, за Xbox Series S ежемесячные выплаты будут составлять около $25.

Напомним, что основой для Xbox Series X служит мощный гибридный процессор, созданный в партнёрстве с компанией AMD. Он включает восемь процессорных ядер Zen 2 и графический процессор с 52 вычислительными блоками с архитектурой RDNA нового поколения. Объём оперативной памяти составит 16 Гбайт GDDR6, а для хранения данных предусмотрен скоростной твердотельный накопитель PCIe NVMe объёмом 1 Тбайт. По заявлениям Microsoft консоль будет способна поддерживать игры в разрешении 4K с частотой обновления до 120 кадров в секунду.