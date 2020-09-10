«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный онлайн-курс по математическим основам кибербезопасности

«Лаборатория Касперского» сообщила о запуске бесплатного образовательного онлайн-курса «Математика в кибербезопасности», предназначенного для школьников старших классов и всех, кто интересуется математикой и хочет узнать, как она применяется в сфере IT.

Программа курса охватывает арифметику, алгебру логики, комбинаторику и теорию вероятностей. В завершение курса участникам предлагается расширенный модуль по криптографии, в рамках которого они научатся применять математические знания в решении реальных задач из сферы информационной безопасности. Курс состоит из теоретической и практической частей и включает в себя разнообразные задания с автоматической проверкой и моментальной обратной связью.

Курс построен на базе платформы Stepik и будет полезен тем, кто планирует поступать в технический вуз или хочет углубить свои знания в математике. В составе учебной программы представлены 23 урока, 4 часа видео и 150 тестов. Продолжительность курса составляет пять недель, если заниматься 2-3 часа в неделю.