В WhatsApp для Android появилась новая функция

Недавно состоялся релиз бета-версии приложения WhatsApp 2.20.201.1 для платформы Android, в которой энтузиасты обнаружили новую функцию, позволяющую отправлять мультимедийные сообщения с истекающим сроком действия. Эта функция делает возможной отправку медиаконтента, такого как видео или GIF-файлы, автоматически удаляющегося после того, как получатель покидает чат.

Для отправки сообщения пользователю потребуется активировать иконку таймера на экране совместного использования мультимедиа. После этого иконка окрасится в зелёный цвет, давая понять, что срок действия файла, которым пользователь собирается поделиться, истечёт автоматически. В отличие от обычных сообщений с истекающим сроком действия, для передаваемых таким образом медиафайлов нельзя установить какой-то конкретный период времени, в течение которого они будут доступны получателю. Автоматическое удаление происходит только в случае выхода получателя из чата. При этом в чате не появятся уведомления, говорящие о том, что какой-либо файл был удалён.

Согласно имеющимся данным, разработчики WhatsApp тестировали функцию отправки сообщений с истекающим сроком действия в течение последних месяцев, прежде чем она стала доступна в бета-версии менеджера для Android, а первые упоминания о ней появились ещё в начале года. Поскольку в настоящее время упомянутая функция находится на этапе тестирования, к моменту её запуска в стабильной версии мессенджера разработчики могут внести какие-либо изменения в процесс отправки сообщений с истекающим сроком действия.