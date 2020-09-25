В линейке тарифа МТС «Интернет» появились новые услуги с безлимитным интернетом

Новые услуги «Безлимит Mini», «Безлимит Midi» и «Безлимит Maxi» включают в себя 10, 15 и 30 Гб интернет-трафика в месяц на неограниченной скорости. После использования этого количества трафика доступ к безлимитному по объему интернету сохраняется на скорости 1, 2 и 4 Мб/сек соответственно. Исходящие голосовые вызовы тарифицируются в соответствии с условиями тарифного плана «Интернет».

 

Объем трафика на неограниченной скорости в месяц

Скорость интернета после израсходования включенного трафика

Абонентская плата

Как подключить

Безлимит Mini

10 ГБ

1 Мб/сек

 9,5 руб/мес

*542#

Безлимит Midi

15 ГБ

2 Мб/сек

13,5 руб/мес

*543#

Безлимит Maxi

30 ГБ

4 Мб/сек

18,5 руб/мес

*544#

Кроме того, подписчикам этих услуг доступна «Турбокнопка», которая увеличивает суточный объем интернета на неограниченной скорости. Чтобы ее активировать, необходимо отправить USSD-запрос *714#. Добавлять услугу можно неограниченное количество раз.

 

Безлимит Mini

Безлимит Midi

Безлимит Maxi

Объем дополнительного трафика на неограниченной скорости в сутки

1 ГБ

 2 ГБ

5 ГБ

Стоимость в сутки

1,24 руб/сут

2 руб/сут

3 руб/сут

Услуги «Интернет Mini», «Интернет Midi» и «Интернет Maxi» с 25.09.2020 г. переводятся в архив.

 

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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