В линейке тарифа МТС «Интернет» появились новые услуги с безлимитным интернетом

Новые услуги «Безлимит Mini», «Безлимит Midi» и «Безлимит Maxi» включают в себя 10, 15 и 30 Гб интернет-трафика в месяц на неограниченной скорости. После использования этого количества трафика доступ к безлимитному по объему интернету сохраняется на скорости 1, 2 и 4 Мб/сек соответственно. Исходящие голосовые вызовы тарифицируются в соответствии с условиями тарифного плана «Интернет».
|
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Объем трафика на неограниченной скорости в месяц
|
Скорость интернета после израсходования включенного трафика
|
Абонентская плата
|
Как подключить
|
Безлимит Mini
|
10 ГБ
|
1 Мб/сек
|
9,5 руб/мес
|
*542#
|
Безлимит Midi
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15 ГБ
|
2 Мб/сек
|
13,5 руб/мес
|
*543#
|
Безлимит Maxi
|
30 ГБ
|
4 Мб/сек
|
18,5 руб/мес
|
*544#
Кроме того, подписчикам этих услуг доступна «Турбокнопка», которая увеличивает суточный объем интернета на неограниченной скорости. Чтобы ее активировать, необходимо отправить USSD-запрос *714#. Добавлять услугу можно неограниченное количество раз.
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Безлимит Mini
|
Безлимит Midi
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Безлимит Maxi
|
Объем дополнительного трафика на неограниченной скорости в сутки
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1 ГБ
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2 ГБ
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5 ГБ
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Стоимость в сутки
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1,24 руб/сут
|
2 руб/сут
|
3 руб/сут
Услуги «Интернет Mini», «Интернет Midi» и «Интернет Maxi» с 25.09.2020 г. переводятся в архив.
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