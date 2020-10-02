Абоненты МТС могут воспользоваться персональными бонусами до конца октября

МТС продлевает персональные бонусы для абонентов (физических лиц) по 31 октября. Клиенты оператора могут получить дополнительный голосовой, интернет-трафик или бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ» в зависимости от тарифного плана.

Исходя из тарифного плана абонентам МТС доступен один из бонусов: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней, 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней или бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ» в течение 7 дней. Чтобы воспользоваться предложением необходимо отправить USSD-запрос.

Ваш тарифный план

Бонус

Срок действия бонуса

Как воспользоваться

Безлимитище

Безлимитище 2.0

Безлимитище+

50 минут на звонки во все сети Беларуси

30 дней

*341#

МТС ТВ за 0 руб.

7 дней

*584#

Супер, Супер 10, Супер 25, Супер max 50, Супер 8, Супер max, Супер max+, Супер Go, 4G лайт, 4G мини, 4G макси, 4G мега, ULTRA, Р300, Р600, Интернет, Onliner.by, RED, Близкий, Будь практичнее, Все для общения, Все свои, Детский, Легко сказать, Металлург, Общайся!, Оптима+10(Областной), Особый, Отличный, Персона, Рациональный, Родной.

1 ГБ мобильного интернета

30 дней

*342#

МТС ТВ за 0 руб.

7 дней

*584#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные минуты, мобильный интернет или бесплатный доступ к цифровому сервису добавляются сразу после подключения.

Абонент может выбрать только один бонус и добавить его только один раз по 31 октября 2020 года.

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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