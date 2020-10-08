Qualcomm может выпустить собственную линейку игровых смартфонов

Qualcomm собирается представить новый бренд, под которым компания планирует выпускать игровые смартфоны. По предварительной информации, производитель процессоров объединится с другим известным вендором для разработки собственных гаджетов.

С запуском игровых смартфонов Qualcomm поможет компания Asustek Computer, которая имеет успешный опыт в этой сфере — линейку Asus ROG Phone. Анонс первой модели ожидается до конца 2020 года, говорят источники из индустрии.

К сожалению, подробности о возможном игровом смартфоне Qualcomm пока отсутствуют. Пока эти гаджеты существуют лишь на уровне слухов.