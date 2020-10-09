В МТС можно приобрести Xiaomi Redmi Note 8 Pro за 399 рублей

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro с 6/64 ГБ памяти присоединился к акции МТС «Всё и сразу!». Это означает, что теперь его можно приобрести за 399 рублей. Также в рамках акции при покупке этого смартфона можно получить скидку на абонентскую плату при первом подключении на тарифный план «Безлимитище+».

При покупке единым платежом в рамках акции Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64 ГБ можно приобрести за 399 рублей, что на 300 рублей меньше его обычной цены. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 54,45 рубля, а на два года – 26,04 рубля.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64 ГБ – высокопроизводительный смартфон среднего класса. Он выделяется на фоне других подобных аппаратов благодаря своей сильной аппаратной начинке, долгоиграющему аккумулятору и продвинутым камерам.

Впечатляющую производительность смартфона обеспечивают мощный 8-ядерный процессор в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти. Их возможностей хватает, чтобы успешно справляться с требовательными к ресурсам играми и приложениями. Его 6,53-дюймовый IPS-экран выдает яркую сочную картинку и поддерживает разрешение 2340 x 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD+. Батарея емкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку18 Вт.

Главная камера Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64 ГБ состоит из 4 фотомодулей. Она умеет распознавать сцены благодаря алгоритмам искусственного интеллекта. Основной объектив на 64 Мп способен создавать фотографии с высокой детализацией и демонстрирует прекрасное качество снимков ночью. Дополнительные макро- и телеобъективы на 2 Мп, а также широкоугольный модуль на 8 Мп открывают новые возможности съемки. Фронтальная камера получила 20-мегапиксельный объектив.

Акция «Всё и сразу!» дает возможность купить смартфон по сниженной стоимости при подписании дополнительного соглашения о пользовании услугами на тарифном плане «Безлимитище+». Если подключение на этот тарифный план происходит впервые, то участник акции получит еще и скидку на абонентскую плату: в течение 180 дней она составит всего 12,50 рубля в месяц.

Количество приобретаемых смартфонов по цене со скидкой в рамках акции ограничено в соответствии с условием: не более 1 единицы на 1 абонентский номер и не более 2 единиц для одного физического или юридического лица.