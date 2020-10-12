Viber добавил напоминания в «Мои заметки»

Viber представляет инструмент, который позволит пользователям создавать напоминания о встречах и других важных задачах в чате «Мои заметки».
Для того, чтобы воспользоваться инструментом, нужно зажать любое сообщение в «Моих заметках» и выбрать «Установить напоминание». После этого пользователю необходимо определить время и дату подсказки от мессенджера, а также актуальность ее повтора.
Новая функция дополняет другие возможности чата «Мои заметки». Среди них:
- Создание заметок и списков в них;
- Пометка дел как «выполненных» и скрытие решенных задач;
- Пересылка сообщений из других чатов в «Мои заметки». У переадресованные постов отображается источник, благодаря которому легче вспомнить их контекст.
В Беларуси функция вышла для пользователей Android, выпуск функции на iOS ожидается в ближайшее время.
Версия для печати
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Горячие темы