В МТС снижены цены на Apple iPhone 11

В сети салонов и интернет-магазине МТС снижены цены на смартфоны Apple iPhone 11. При покупке популярного устройства в рассрочку выгода может составить до 322 рублей.

iPhone 11 работает на базе мощного процессора Apple A13 Bionic, который выполняет любые задачи быстро и плавно. Именно он позволяет применять интеллектуальные технологии обработки изображения и создавать снимки или видеозаписи высокого качества. Фотосистема iPhone 11 состоит из 2 камер по 12 Мп каждая. С ее помощью можно снимать невероятно четкое видео в разрешении 4K и с частотой 60 кадров в секунду. А ночной режим способен выдавать прекрасные кадры при съемке в темное время суток и в помещениях с недостаточным освещением.

6,1-дюймовый дисплей устройства выполнен по технологии Liquid Retina, которая обеспечивает невероятно точную цветопередачу. Корпус выполнен из алюминия и стекла. Он полностью герметичен, обладая надежной защитой от попадания пыли и влаги согласно стандарту IP68. Благодаря ей iPhone 11 способен погружаться в воду на небольшую глубину на время до 30 минут.

Теперь iPhone 11 с 64 ГБ памяти предлагается со скидкой 200 рублей при покупке единым платежом. Новая цена снижена до 2299 рублей. Его можно также приобрести в рассрочку на год с платежом 225,72 рубля в месяц, а на два года – за 116 рублей в месяц. При этом скидка в рассрочку на два года составляет 255,76 рубля.

По новой цене iPhone 11 с внутренним накопителем на 128 ГБ доступен за 2499 рублей, что позволяет сэкономить 280 рублей при покупке единым платежом. В рассрочку на год ежемесячный платеж составит 245,35 рубля, а на два года – 126 рублей. Скидка при покупке в рассрочку на два года 322 рубля.