МТС повысит тарифы на услуги связи с 1 ноября

МТС информирует абонентов о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи на 4 % к уровню текущих тарифов с 1 ноября 2020 года.

Как сказано на сайте мобильного оператора, "изменение обусловлено развитием инфраструктуры, в частности планами по активному расширению сети 4G как в городской, так и в сельской местности, внедрением новых технологических решений".

Изменение тарифов на услуги фиксированного интернета, услуги связи в роуминге и другие дополнительные услуги может быть в ином размере.