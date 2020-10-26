A1 повышает стоимость услуг с 4 ноября

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 информирует об изменении тарифов на некоторые услуги связи для физических и юридических лиц.

С 4 ноября 2020 года размер абонентских плат на услуги связи, а также стоимость исходящих вызовов на номера абонентов Республики Беларусь, международных звонков, мобильного интернета сверх включенного в абонентскую плату, SMS и MMS для физических и юридических лиц увеличатся от 3,06% до 4% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством. На тарифных планах «Лето Зовет», «Слово за слово» и «Все говорят» бонусный интернет-трафик в размере 50 МБ, 100 МБ и 250 МБ соответственно станет доступен на постоянной основе.

Изменение стоимости также затронет услуги роуминга и дополнительные пакеты мобильного интернета, минут и SMS, прочие дополнительные услуги, абонентскую плату некоторых архивных тарифных планов фиксированной связи для физических лиц, тарифа фиксированной связи «Комби Соло», некоторых тарифных планов фиксированной связи для юридических лиц, услуг кабельного телевидения, а также некоторые подписки VOKA, включая пакет «ТВ базовый», который с 4 ноября 2020 года перейдет в архив.

Стоимости большинства действующих тарифных планов фиксированной связи для физических и юридических лиц, а также подписок VOKA остаются без изменений. Размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров также не изменяются.