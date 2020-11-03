В Гродненской области увеличилось количество хищений с использованием компьютерной техники

В 2020 году в Гродненской области наблюдается рост количества преступлений в сфере информационных технологий. Подавляющее большинство из них составляют хищения денежных средств путем завладения реквизитами банковских платежных карт (ст.212 УК - хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации). Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по Гродненской области.

С начала октября в Гродненской области зарегистрировано более 400 таких преступлений. Фиксируются они фактически ежедневно и большинство из них связано с передачей реквизитов банковских карт.

За девять месяцев возбуждено 1180 уголовных дел по данным фактам. При сохранении отмеченной динамики к концу года расчетное количество фактов хищений денежных средств путем завладения реквизитами карт в регионе может достичь 2000 и более. Для сравнения, за весь 2018 год в области зарегистрировано 91 преступление по ст.212 Уголовного кодекса, а за 2019-й - 411.

Совершение хищений денежных средств с карт-счетов становится возможным только в случае передачи держателем карты ее реквизитов третьим лицам. Способы подобного завладения разнообразны: путем переписки в социальных сетях от имени знакомых, в мессенджерах, путем звонков держателям карт от имени сотрудников банка, под видом покупки/оплаты товара на торговых интернет-площадках, в том числе с использованием фишинговых ссылок.