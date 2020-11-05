Специальное предложение на тарифе «Безлимитище+» от МТС

МТС предлагает новым абонентам воспользоваться специальным предложением на тарифе «Безлимитище+»: скидка на абонплату и безлимит звонков во все сети в течение 90 дней.

При подключении на тариф по 16 ноября размер абонплаты для новичков первые 180 дней составит 12,50 рубля, следующие 90 дней — 18,50 рубля. Кроме того, первые 90 дней новым абонентам будут доступны безлимитные звонки во все сети страны.

Для действующих абонентов тарифа и тех, кто перейдет на «Безлимитище+» с других тарифных планов, размер абонплаты составляет 24,50 рубля в месяц. При этом в стандартный пакет «Безлимитище+» входит: 400 минут в месяц на звонки во все сети страны, безлимит мобильного интернета на неограниченной скорости, а также бонус — бесплатная подписка на онлайн-кинотеатр ivi.

Скидка на абонентскую плату и безлимит звонков во все сети доступна при подключении на «Безлимитище+» по 16 ноября 2020 года.