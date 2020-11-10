Украинского программиста посадили в тюрьму за кражу $10 млн у Microsoft

Бывший сотрудник Microsoft Владимир Квашук приговорен к девяти годам лишения свободы за хищение более чем $10 млн у своего работодателя. Соответствующее решение принял окружной суд Сиэтла (штат Вашингтон). Информация об этом опубликована Минюстом США на официальном сайте ведомства.

Суд присяжных счел 26-летнего гражданина Украины Квашука виновным в совершении 18 уголовных преступлений: пять случаев мошенничества с использованием, шесть случаев отмывания денег, два случая кражи личности с отягчающими обстоятельствами, два случая оформления незаконного возврата налогов, а также несколько случаев взлома компьютеров.

Также суд обязал программиста возместить ущерб в размере около $8,3 млн. По завершении отбывания тюремного срока Квашуку грозит депортация на Украину.

Владимир Квашук стал штатным сотрудником Microsoft в августе 2016 г., а до этого работал на американскую корпорацию в качестве независимого подрядчика. В июне 2018 г. о незаконной деятельности украинца стало известно в компании, после чего тот был уволен.

В Microsoft Квашук работал инженером-программистом и имел непосредственное отношение к тестированию онлайн-платформы розничных продаж компании, поэтому имел привилегированный доступ к системе. Свое положение специалист использовал для кражи цифровых товаров, в частности подарочных сертификатов, которые впоследствии перепродавал через интернет за криптовалюту.

За семь месяцев программист украл цифровых товаров более чем на $10 млн. На эти деньги Квашук успел приобрести дом у озера за $1,6 млн и автомобиль Tesla Model X стоимостью $160 тыс.