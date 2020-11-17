МТС предоставил медикам безлимит интернета и 3000 минут во все сети

МТС продлевает акцию «Спасибо докторам», в рамках которой сотрудникам здравоохранения предоставляется 3000 дополнительных минут во все сети страны и безлимитный мобильный интернет на скорости до 1 Мбит/сек. Присоединиться к акции можно по 31 декабря 2020 года.

Для того чтобы получить бонус, абонентам-медикам с корпоративным тарифом достаточно воспользоваться USSD *586# на своем телефоне, а пользователям массовых тарифов нужно обратиться в любой собственный или дилерский салон связи МТС с паспортом и бейджем с места работы.

Дополнительные минуты и интернет добавляются сразу после подключения в полном объеме, независимо от даты присоединения к акции, а затем 1-го числа каждого следующего месяца.

Участие в акции доступно сотрудникам здравоохранения Беларуси, которые обслуживаются на массовых и корпоративных тарифах.

Воспользоваться бонусами в рамках акции можно по 31 января 2021 г. Подробнее о правилах участия в акции — здесь.