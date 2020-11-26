Компания AOC выпустила два новых игровых монитора серии G2 диагональю 31.5”

Компания AOC объявляет о выпуске двух новых моделей диагональю 31.5” (80 см) в отмеченной наградами серии G2: CQ32G2SE (разрешение QHD – 1440p) и C32G2AE (разрешение FHD – 1080p).

Оба дисплея оснащены панелью VA с радиусом изгиба 1500R с частотой обновления кадров 165 Гц и временем отклика 1 мс (MPRT). Эти экраны большого формата поддерживают технологию AMD FreeSync Premium и обеспечивают низкую задержку ввода для гладкого игрового процесса без разрыва картинки.

Модель CQ32G2SE оснащена панелью (31,5 дюйма) VA с радиусом изгиба 1500R и разрешением QHD (2560x1440). Плотность пикселей составляет 94 пикселя на дюйм, что дает хорошую детализацию на всей огромной площади экрана. CQ32G2SE характеризуется широкими углами обзора (178°/178°), высоким контрастом (3000:1) и богатой цветовой гаммой с охватом 121% sRGB. Это делает изображение насыщенным и сочным, будь то игры, видеоролики или фильмы. Благодаря впечатляющему изгибу 1500R, высокой частоте обновления и быстрому отклику, пользователи смогут испытать в играх эффект погружения, особенно в гонках и симуляторах.

Вторая модель, AOC C32G2AE, с той же частотой обновления кадров, 165 Гц, и временем отклика 1 мс оснащена панелью Full HD. Эта модель прекрасно подходит для геймеров с игровыми конфигурациями базового уровня. Ее оценят и любители симуляторов с конфигурациями из нескольких мониторов, ведь у этой модели тонкие рамки с трех сторон и ее можно установить на кронштейн VESA.



Обе новые модели используют технологию AMD FreeSync Premium для поддержки переменной частоты обновления экрана. Это устраняет замирание и разрывы картинки и делает игровой процесс более плавным.

Модели CQ32G2SE и C32G2AE укомплектованы надежной подставкой. Предусмотрена возможность укладки кабелей и регулировки наклона (-3,5~21,5°), а для сборки не нужны инструменты. Кроме того, эти модели можно установить на кронштейне VESA, и они оснащены двумя динамиками по 5 Вт. Технология Flicker-Free и режим Low Blue Light (фильтрация голубого света) гарантируют комфорт для глаз во время долгих игровых сеансов в темноте. Входы HDMI и DisplayPort позволяют подключать разнообразные устройства, в том числе игровые консоли. Благодаря большому размеру, широким углам обзора, богатой цветовой палитре и глубокому черному, эти мониторы великолепно подходят для просмотра фильмов с друзьями и в кругу семьи после окончания игрового сеанса.



Мониторы AOC C32G2AE и CQ32G2SE поступят в продажу в Европе в ноябре 2020 года по ориентировочным ценам 1199 и 919 белорусских рублей соответственно.