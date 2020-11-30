В МТС снижена цена на iPhone Xr

По 3 января 2021 года в МТС Apple iPhone Xr будет доступен по специальной сниженной цене. Приобрести с экономией 200 рублей можно будет обе версии – на 64 ГБ и 128 ГБ памяти.

Аппарат оснащен Liquid Retina дисплеем с диагональю 6,1 дюйма и поддержкой технологии True Tone. Его основная камера на 12 Мп снабжена системой оптической стабилизации, которая отлично снимает в движении. Специальный ночной режим помогает создавать четкие снимки в полумраке. Фронтальная камера на 7 Мп умеет снимать селфи с эффектом размытия фона.

До 4 января стоимость версии iPhone Xr с 64 ГБ памяти снижена до 1849 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 185 рублей, а на два года – 99 рублей.

На версию со 128 ГБ памяти в период действия акции цена уменьшена до 2099 рублей. В рассрочку на год смартфон можно приобрести за 209 рублей в месяц, а в двухлетнюю рассрочку – за 109 рублей в месяц.