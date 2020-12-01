МТС продлевает персональные бонусы для абонентов по 31 декабря 2020 года

МТС предлагает воспользоваться персональными бонусами абонентам (физическим лицам) с 1 по 31 декабря 2020 года. В зависимости от тарифного плана клиенты оператора могут выбрать одно из предложений: дополнительный голосовой, интернет-трафик,бесплатный доступ к сервису МТС ТВ или принять участие в специальной бонусной программе.
Абоненты МТС могут выбрать один из бонусов: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней, 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней, 300 бонусных баллов или бесплатный доступ к сервису МТС ТВ в течение 7 дней. Чтобы получить бонусы, необходимо отправить USSD-запрос.
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Ваш тарифный план
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Бонус для Вас (1 на выбор)
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Срок действия бонуса
|
Как воспользоваться
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Безлимитище
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50 минут на звонки во все сети Республики Беларусь
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30 дней
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*341#
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МТС ТВ за 0 руб.
|
7 дней
|
*584#
|
300 бонусных баллов
|
Срок предоставления бонусных баллов определяются правилами акции «МТС Бонус»
|
*905#
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Супер, Супер 10, Супер 25, Супер max 50, Супер 8, Супер max, Супер max+, Супер Go, 4G лайт, 4G мини, 4G макси, 4G мега, ULTRA, Р300, Р600, Интернет, Onliner.by, RED, Близкий, Будь практичнее, Все для общения, Все свои, Детский, Легко сказать, Металлург, Общайся!, Оптима+10(Областной), Особый, Отличный, Персона, Рациональный, Родной.
|
1 ГБ мобильного интернета
|
30 дней
|
*342#
|
МТС ТВ за 0 руб.
|
7 дней
|
*584#
|
300 бонусных баллов
|
Срок предоставления бонусных баллов определяются правилами акции «МТС Бонус»
|
*905#
Дополнительные минуты, мобильный интернет, бесплатный доступ к цифровому сервису или 300 бонусных баллов добавляются сразу после подключения.
Абонент может выбрать только один бонус и добавить его только один раз с 1 по 31 декабря 2020 года.
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