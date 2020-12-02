Названы самые популярные приложения 2020 года по версии Apple

Apple поделилась своим взглядом на лучшие приложения и игры уходящего года. Многие из них так или иначе призваны решать проблемы, возникшие из-за пандемии.

Приложением года на iPhone Apple назвала Wakeout! — оно позволяет быть активным, не посещая спортзал. Программа предлагает короткие комплексы простых упражнений, которые можно выполнять где угодно — дома, в офисе и даже в постели.

Игрой года для смартфонов Apple назвали Gensin Impact — выполненную в аниме-стилистике приключенческую ролевую игру, в которой нужно исследовать волшебный мир, сражаясь с врагами и разгадывая головоломки. Сама игра бесплатна, а монетизируется за счет встроенных покупок.

На iPad главным приложением 2020-го предсказуемо стал сервис видеоконференций Zoom. Лучшей планшетной игрой выбрали карточную стратегию по мотивам вселенной League of Legends, Legends of Runeterra. На Mac победа досталась упрощающему удаленную работу и планирование видеозвонков приложению Fantastical. Также отметили воспетую критиками еще в прошлом году (но тогда не доступную на Mac) ролевую игру с рейтингом 17+ и высокохудожественной графикой, Disco Elysium.

На Apple Watch выделили приложение Endel, генерирующее с помощью нейросетей уникальный музыкальный фон в зависимости от нужной задачи — концентрация, расслабление и т.п. На Apple TV лучшей игрой стал экшен-платформер про борьбу за освобождение чернокожих рабов в Бразилии, Dandara Trials of Fear.

Наконец, "тренд года" в Apple обобщили словом "поддержка". В качестве ярких его представителей навали цифровую доску Explain Everything Whiteboard — она помогает визуально объяснять ученикам на расстоянии то, что сложно передать только словами, обновление Pokemon Go, в котором не нужно выходить из дома для ловли виртуальных зверьков, а также выпущенное ООН приложение для сбора пожертвований в адрес Всемирной продовольственной программы, ShareTheMeal.

Как отметили в компании, приложения-победители 2020-го года получат награду в новом дизайне — из переработанного алюминиевого сплава с "алмазной" огранкой.