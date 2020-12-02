Мессенджер WhatsApp получил новые функции

Разработчики из Facebook продолжают развивать мессенджер WhatsApp, добавляя новые функции и возможности для кастомизации. Не так давно в программе появились исчезающие сообщения, которые удаляются автоматически. На этот раз разработчики добавили функцию поиска по стикерам, возможность установки разных изображений в качестве фона для персональных и групповых чатов, а также опубликовали новый набор стикеров.

Возможность использования индивидуальных фоновых изображений для разных чатов позволит пользователям кастомизировать переписки, устанавливая в качестве фона разные картинки, в том числе из собственной коллекции, хранящейся на устройстве. Фоновые изображения могут устанавливаться под разные режимы, в том числе тёмный.

Ещё одно нововведение касается появления инструмента поиска нужных стикеров по ключевым словам или смайлам. Кроме того, пользователи смогут просматривать популярные категории стикеров, которые могут быть добавлены в коллекцию.

Поскольку стикеры пользуются большой популярностью среди пользователей WhatsApp, инструмент поиска должен стать востребованной функцией. Пользователям больше не нужно пролистывать весь список стикеров, чтобы найти что-то подходящее. Достаточно просто ввести ключевое слово, и поиск тут же подберёт подходящие варианты. В дополнение разработчики выпустили анимированную версию популярного набора стикеров Всемирной организации здравоохранения под названием «Вместе дома».

Развёртывание новых функций начинается на этой неделе. В скором времени они станут доступны всем пользователям мессенджера WhatsApp на платформах Android и iOS.