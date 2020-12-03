«Черная пятница» в МТС продолжается

В салонах связи и интернет-магазине МТС все еще можно приобрести ряд моделей носимых устройств с выгодой. Обзавестись новым гаджетом по привлекательной цене можно как единым платежом, так и в рассрочку.
У вас есть возможность приобрести беспроводные наушники с максимальной выгодой до 100 рублей и фитнес-браслет с экономией до 80 рублей. При покупке нового гаджета порадуйте себя новым аксессуаром, который можно приобрести со скидкой 50%. Подробнее - здесь.
Перечень носимых устройств, на которые действует предложение, а также цены, смотрите по ссылке.
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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732
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