«Черная пятница» в МТС продолжается

В салонах связи и интернет-магазине МТС все еще можно приобрести ряд моделей носимых устройств с выгодой. Обзавестись новым гаджетом по привлекательной цене можно как единым платежом, так и в рассрочку.

У вас есть возможность приобрести беспроводные наушники с максимальной выгодой до 100 рублей и фитнес-браслет с экономией до 80 рублей. При покупке нового гаджета порадуйте себя новым аксессуаром, который можно приобрести со скидкой 50%. Подробнее - здесь.

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