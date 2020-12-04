В США отменили ограничения на въезд иностранных программистов

Окружной суд Калифорнии отменил сразу два постановления Презента США Дональда Трампа, в том числе и на выдачу рабочих виз. Такое решение суд принял ввиду беспочвенности подобных указов.

Оба постановления Трамп выдал в октябре 2020 г., а отменил ихфедеральный судья Джеффри Уайт. Первое из них, за авторством Министерства внутренней безопасности США, резко ограничивало список должностей, претендовать на которые могли не только американцы, но и иностранные рабочие. Это решение Трампа должно было вступить в силу 2 декабря 2020 г., и, по подсчетам Министерства, оно должно было затронуть примерно треть от общего числа иностранцев, находящихся в США по рабочим визам.

Второе нововведение предложило американское Министерство труда, но если первое ограничивало возможности иностранных работников, то второе, напротив, могло улучшить их жизнь в США. Идея Минтруда, вступившая в силу еще в октябре 2020 г., заключалась в повышении уровня зарплат, которую могли получать иностранцы, получившие рабочую визу H-1B, предназначенную для высококвалифицированных специалистов.

По мнению специалистов ВВС и издания The Indian Times, все его ограничительные меры, связанные с иностранцами, направлены в первую очередь против граждан Индии.