Анонсирован электромобиль на солнечных батареях

Американский автомобильный стартап Aptera анонсировал электромобиль, который питается от солнечной энергии и не нуждается в специальной зарядке. Обещано, что машина в максимальной комплектации сможет проехать до 1 600 км на полностью заряженном аккумуляторе.

Трёхколёсный автомобиль вмещает в салон до двух пассажиров с домашним питомцем. Примечательно, что кузов выполнен из композитных материалов — за счёт этого его масса, в зависимости от комплектации, будет составлять от 816 до 998 килограммов. Крыша электромобиля полностью покрыта солнечными батареями, которые, как утверждает производитель, за день могут зарядить аккумулятор примерно на 70 км пробега. Правда есть неприятный нюанс: во время движения подзарядки аккумулятора не происходит.

В базовой конфигурации в электромобиле устанавливается батарея с ёмкостью 25 киловатт-часов — на ней запас хода достигает 400 километров. Мощность двигателя – 134 л. с. С ним автомобиль сможет разогнаться до 100 километров в час за 5,5 секунды.

В семействе также предусматриваются модели с 40 и 60-кВт·ч аккумуляторами с запасом хода 640 и 960 километров соответственно. А в максимальной конфигурации будет установлен аккумулятор ёмкостью 100 киловатт-часов (запас хода до 1600 километров), мотор мощностью 201 л.с. и полный привод.

Автомобиль Aptera имеет сложную обтекаемую форму с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,13. Для сравнения, у Tesla Model 3 это значение составляет 0,23. Стоимость автомобиля начинается от 25 900 долларов и доходит до 46 тысяч. На момент публикации материала открыт предзаказ с возвращаемым депозитом 100 долларов. Поставки ожидаются в 2021 году.

В 2011 году компания уже пыталась вывести на рынок трёхколёсный электромобиль, но в конечном итоге была вынуждена объявить о банкротстве после того, как не смогла получить кредит в размере 150 миллионов долларов. В 2019 году Aptera объявила о поиске инвесторов, и теперь вернулась с новым проектом.