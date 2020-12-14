На связи с клиентами: А1 запускает услугу «Smart-рассылка»

А1 запускает специальную услугу «Smart-рассылка» для бизнеса, которая позволит индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам осуществлять рассылки своим клиентам по каналам Viber и SMS с единой и защищенной платформы.

С помощью новой услуги от А1 можно составить расписание рассылок и управлять их скоростью, загружать и пересылать данные в разных форматах текстов, таблиц и изображений, просматривать статусы доставки сообщений и статистики онлайн, настраивать кликабельные переходы на нужные сайты, получать ответы от абонентов или делать объемные рекламные и транзакционные рассылки.

Пользователям платформы доступны наиболее популярные для белорусского рынка виды рассылок: SMS, Viber, Viber+SMS – в зависимости от цели рассылки и характера коммуникации с клиентом. Причем отправка SMS осуществляется как в сети всех операторов Беларуси, так и в другие страны. А в случае, если по каналу Viber сообщение не было доставлено, возможно настроить платформу таким образом, чтобы абонент получил его в виде SMS.

Салоны красоты, кафе, рестораны, спортивные центры, страховые компании, службы такси, банки, торговые сети, гипермаркеты, медицинские и государственные учреждения – сервис будет полезен всем, кому необходимо привлекать дополнительных клиентов, а также информировать уже существующих о поступлении нового товара, акциях, бонусах или скидках.

Каждый пользователь платформы получает SMS-канал от А1 и официальный канал в Viber, а также может зарегистрировать альфанумерическое имя своей организации или услуги, чтобы абоненту было понятно, от кого поступило сообщение. Сервис работает на базе дата-центра А1, поэтому все данные надежно защищены в соответствии с международными стандартами безопасности.

Воспользоваться услугами платформы рассылок может абонент А1 с любым тарифным планом для юридического лица (кроме тарифных планов «Передача данных» и «Телеметрия»). Подключение бесплатное – нужно только обратиться с заявлением в магазины А1 либо отправить его на электронный адрес Legal@a1.by. Оплата взимается за сам факт совершения рассылки – от 0,019 до 0,035 рубля за одно сообщение. Средства списываются с лицевого счета абонента.

Подробности – на официальной странице A1 в Facebook, через онлайн-чат на сайте www.A1.by, а также по единому телефону контакт-центра – 150.