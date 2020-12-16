Компания Solvd вошла в топ-15 веб-разработчиков Беларуси по версии Clutch

Американская аналитическая платформа Clutch опубликовала ежегодные рейтинги ведущих поставщиков b2b-услуг в мире. Компания Solvd, Inc попала сразу в два списка: Clutch 1000 и Top Belarus Web Developers 2020.

Clutch 1000 – это международный независимый рейтинг технологических компаний, куда входит только 1% из представленных на одноименном сайте разработчиков. Эксперты Clutch отбирают лучших поставщиков услуг по следующим критериям: подтвержденные отзывы клиентов, предлагаемые услуги и их качество, репутация бренда на рынке. Кроме того, компания вошла в отдельный чартер, посвященный лучшим веб-разработчикам Беларуси.

Аналитическая компания Clutch регулярно исследует рынок и выделяет лидеров в различных отраслях. Это помогает потенциальным партнерам ориентироваться среди поставщиков технологических решений, а компаниям – иметь дополнительные возможности для развития. В рейтинг Clutch может попасть любая зарегистрированная на сайте компания после тщательной проверки клиентских отзывов и других тематических критериев.

«Доверие наших клиентов и успех их бизнеса очень важны для нашей компании. Также как и признание со стороны экспертных аналитических площадок, таких как Clutch. Мы гордимся нашей командой и будем дальше развиваться, чтобы постоянно повышать качество наших продуктов и услуг»,– Алексей Хурсевич, CEO Solvd, Inc.

Это не первое для Solvd, Inc попадание в рейтинги за последний месяц. Компания вошла в ноябрьский топ-30 веб-разработчиков по версии торговой b2b-площадки DesignRush, которая ежемесячно выделяет ведущие агентства по всему миру в категориях от цифрового маркетинга и брендинга до дизайна веб-сайтов.