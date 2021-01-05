В рейтинге TIOBE самым популярным языком программирования в 2020 году стал Python

 

TIOBE Index, который предоставляет ежемесячные обновления самых популярных языков программирования в мире, назвал Python самым популярным языком программирования 2020 года. Стоит отметить, что уже на протяжении 4 лет этот язык программирования сохраняет лидирующую позицию.

Python уже практически повсюду. Основные причины такого массового внедрения — простота изучения языка и его высокая производительность. Эти два качества являются ключевыми", - говорится в заявлении TIOBE Index.

Для создания рейтинга TIOBE использует данные различных агрегаторов и поисковых систем, включая Google, Wikipedia, YouTube и Amazon.

 

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Источник: 

insights.dice.com

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Опубликовал: KVbot,

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