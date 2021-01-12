Apple выпустила iOS 12.5.1 для старых iPhone и iPad

Компания Apple начала распространение iOS 12.5.1, которая уже доступна на старых iPhone и iPad, не поддерживающих установку iOS 14. Обновление исправляет ошибку уведомлений о контактах с заражёнными коронавирусной инфекцией.

Напомним, в декабре прошлого года Apple выпустила обновление для старых устройств iOS 12.5 вместе с iOS 14, предназначенной для более актуальной продукции компании. Главное нововведение этой версии заключалось в появлении системы уведомлений, сообщающей о контактах с людьми, которые сдали положительный тест на коронавирус.

Однако оказалось, что в обновлении содержится ошибка, из-за которой в уведомлениях о контактах с заражёнными коронавирусом людьми некорректно отображался язык профиля. В обновлении iOS 12.5.1 эта проблема была решена, и теперь оно доступно всем пользователям совместимых устройств.

Новая функция выявления контактов с инфицированными людьми доступна в большом количестве стран. Для установки iOS 12.5.1 необходимо в настройках совместимого устройства выбрать раздел «Обновление ПО» и проверить его наличие. Обновление предназначено для iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad Air и iPod touch 6.

Очевидно, для распространения iOS 12.5.1 на все упомянутые модели устройств Apple потребуется некоторое время. Это означает, что в данный момент обновление может быть доступно не всем пользователям.