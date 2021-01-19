В Китае начат выпуск батарей, заряжающихся за 5 минут

Китайская компания Eve Energy начала производить тяговые аккумуляторы для электромобилей, которые заряжаются до 100% за 5 минут. Разработчиком продукта является израильский стартап StoreDot.

Ранее израильтяне уже продемонстрировали быстрозарядные батареи для телефонов, дронов и электросамокатов. За прошедшее с тех пор время компания развила технологию и теперь делает ставку на аккумуляторы для электромобилей. Выпущенная первая партия из 1000 штук предназначена для демострации их свойств автопроизводителям и другим компаниям.

Инвесторы StoreDot, среди которых Daimler, BP, Samsung, TDK, уже вложили в нее около $130 млн.