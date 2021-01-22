Alphabet закрывает очередной проект

Холдинг Alphabet (в который входит компания Google) закрывает проект Loon по обеспечению высокоскоростного доступа в интернет с помощью стратосферных воздушных шаров. Об этом заявил исполнительный директор компании Алистер Вестгарт.

По его словам, решение о закрытии предприятия было принято из-за отсутствия достаточного количества партнеров, желающих поддержать инициативу, и неспособности построить устойчивую бизнес-модель. Обеспечение доступа к труднодоступным и изолированным группам населения – а именно для этого и создавался изначально проект – потребовало больших затрат, а ряд территорий оказался слишком труднодоступными даже для воздушных шаров.

Компания успела протестировать свои разработки в Пуэрто-Рико после урагана "Мария" и запустила коммерческий проект в Кении. Ожидалось, что технология привлечет и другие страны, но этого не произошло. Одним из минусов использования шаров стало то, что они работают на солнечной энергии, поэтому сигнал поступал только в светлое время суток.

Бывшие сотрудники Loon будут распределены по другим проектам в Google и Alphabet. Исключением станет небольшая группа, которая займется свертыванием проекта в Кении.