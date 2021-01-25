Железнодорожная сеть китайского мегаполиса была парализована из-за Flash

Железнодорожная сеть китайского города Далянь с населением около 4.5 млн человек была полностью парализована из-за Flash. Adobe начала ее блокировку по всему миру, а внутренний сайт железных дорог Даляня, используемый для публикации расписания и бронирования мест, был полностью построен на этой технологии.

О проблемах сотрудникам железной дороги впервые стало известно 12 января в 8:15. Именно в этот момент в ИТ-отдел поступило первое сообщение с жалобой на неработающий сайт. Спустя полчаса к нему стало невозможным подключиться со всех компьютеров, имевшихся на станции. Причина сбоя была установлена достаточно быстро – ею стала "часовая бомба" в Flash Player, сработавшая 12 января в полночь по Гринвичу.

Восстановление работы системы заключалось в установке ИТ-специалистами предыдущих версий Flash Player, в которых не было таймера отключения, на все ПК железнодорожной сети города. Для ускорения решения проблемы сотрудники просто меняли компьютеры целиком, не тратя время на переустановку Flash Player. Как сообщается, проблема была полностью решена лишь к 4:30 следующего дня.

Впрочем, администрация депо Даляня отрицает паралич железнодорожного движения в городе. По ее словам, "железнодорожная система всегда работала нормально, как и система диспетчеризации поездов, перевозки не пострадали". Изначально сообщения о сбоях в работе были опубликована в китайских соцсетях и мессенджерах, но затем были удалены.