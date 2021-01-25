Новый 4K UHD монитор Philips впечатляет цветами и скоростью передачи данных

Новый монитор Philips 288E2UAE (28 дюймов/71,1 см) отображает 1,07 миллиарда цветов, оснащён возможностью сверхскоростной передачи данных по стандарту USB 3.2 и обладает привлекательным стильным дизайном. Благодаря этому устройство станет идеальным выбором для потребителей, которым важны безупречный внешний вид техники и производительность профессионального уровня как в работе, так и в развлечениях. Новинка Philips — универсальное решение, поскольку монитор оснащён типичными для делового использования функциями, которые выведут домашний опыт работы на новый уровень.
Жизнь в цвете
В вопросах разрешения экрана и детализации изображения компромиссы недопустимы. Пользователи рассчитывают на идеальную картинку на каждом экране, будь то смартфон или телевизор. В условиях, когда перед ПК приходится проводить много времени ежедневно, это становится ещё более важным. Новый монитор Philips 288E2UAE обеспечивает разрешение UltraClear 4K UHD (3840x2160), оснащён технологией UltraWide и отображает 1,07 миллиарда цветов. Каждый оттенок кажется живым, ничего не смазывается, благодаря этому изображения, видео и таблицы выглядят очень чёткими. Новый 28-дюймовый монитор также может похвастаться технологиями IPS LED с широкими углами обзора и SmartContrast, которая придаёт чёрному цвету насыщенность. В итоге получается характерное для мониторов Philips впечатляющее качество изображения. Выполняя сложные и комплексные задачи, пользователи могут положиться на технологию MultiView. Она позволяет одновременно подключать к монитору два устройства, например, ПК и ноутбук.
Быстрота и легкость в использовании
Для работы, развлечений и других задач пользователям необходимы скорость и легкость в использовании. Новый монитор Philips оснащён интерфейсом USB 3.2 SuperSpeed с одним восходящим (upstream) и четырьмя нисходящими (downstream) разъёмами USB. Благодаря этому к устройству можно подключить клавиатуру и мышь. Один разъём USB поддерживает быструю зарядку и соответствует стандарту USB-IF Battery Charging (BC1.2), что позволяет заряжать совместимые смартфоны. В качестве дополнительных опций также есть возможность подключения по стандартам HDMI и DisplayPort. Все разъёмы расположены на одной горизонтальной линии на задней панели монитора, а система управления кабелями помогает поддерживать порядок на рабочем столе. Ещё больше упрощают управление клавиша EasySelect и джойстик для быстрого доступа к меню монитора. Каждая деталь нацелена на поддержание чистоты передней панели и порядка на столе.
Дизайн и удобство
Элегантный дизайн и удобство использования — знаковая черта мониторов Philips, и модель Philips 288E2UAE — не исключение. Устройство отличается узкими рамками, а тонкая панель закреплена на элегантной подставке. Монитор прекрасно вписывается в домашний интерьер и обеспечивает широкие углы обзора. Регулируемую подставку можно наклонить на -5°/20° и подобрать оптимальную высоту в пределах 100 мм. Глаза при этом будут уставать меньше: монитор Philips 288E2UAE оснащён антибликовым покрытием экрана, режимом EasyRead для чтения, как на бумаге, технологией Flicker-free и режимом LowBlue для более комфортного просмотра.
Также стоит отметить, что новый монитор Philips производится с учетом принципов устойчивого развития. Устройство соответствует стандартам RoHS, сертифицировано EnergyStar 8.0 и TCO, не содержит свинца и ртути, а упаковка полностью пригодна для вторичной переработки.
Новый монитор Philips 288E2UAE поступит в продажу в феврале по рекомендованной розничной цене 1017 белорусских рублей.
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