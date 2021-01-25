Новый 4K UHD монитор Philips впечатляет цветами и скоростью передачи данных

Новый монитор Philips 288E2UAE (28 дюймов/71,1 см) отображает 1,07 миллиарда цветов, оснащён возможностью сверхскоростной передачи данных по стандарту USB 3.2 и обладает привлекательным стильным дизайном. Благодаря этому устройство станет идеальным выбором для потребителей, которым важны безупречный внешний вид техники и производительность профессионального уровня как в работе, так и в развлечениях. Новинка Philips — универсальное решение, поскольку монитор оснащён типичными для делового использования функциями, которые выведут домашний опыт работы на новый уровень.

Жизнь в цвете

В вопросах разрешения экрана и детализации изображения компромиссы недопустимы. Пользователи рассчитывают на идеальную картинку на каждом экране, будь то смартфон или телевизор. В условиях, когда перед ПК приходится проводить много времени ежедневно, это становится ещё более важным. Новый монитор Philips 288E2UAE обеспечивает разрешение UltraClear 4K UHD (3840x2160), оснащён технологией UltraWide и отображает 1,07 миллиарда цветов. Каждый оттенок кажется живым, ничего не смазывается, благодаря этому изображения, видео и таблицы выглядят очень чёткими. Новый 28-дюймовый монитор также может похвастаться технологиями IPS LED с широкими углами обзора и SmartContrast, которая придаёт чёрному цвету насыщенность. В итоге получается характерное для мониторов Philips впечатляющее качество изображения. Выполняя сложные и комплексные задачи, пользователи могут положиться на технологию MultiView. Она позволяет одновременно подключать к монитору два устройства, например, ПК и ноутбук.

Быстрота и легкость в использовании

Для работы, развлечений и других задач пользователям необходимы скорость и легкость в использовании. Новый монитор Philips оснащён интерфейсом USB 3.2 SuperSpeed с одним восходящим (upstream) и четырьмя нисходящими (downstream) разъёмами USB. Благодаря этому к устройству можно подключить клавиатуру и мышь. Один разъём USB поддерживает быструю зарядку и соответствует стандарту USB-IF Battery Charging (BC1.2), что позволяет заряжать совместимые смартфоны. В качестве дополнительных опций также есть возможность подключения по стандартам HDMI и DisplayPort. Все разъёмы расположены на одной горизонтальной линии на задней панели монитора, а система управления кабелями помогает поддерживать порядок на рабочем столе. Ещё больше упрощают управление клавиша EasySelect и джойстик для быстрого доступа к меню монитора. Каждая деталь нацелена на поддержание чистоты передней панели и порядка на столе.