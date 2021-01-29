Твиты Илона Маска о Cyberpunk 2077 подняли стоимость акций CDPR

После скандального запуска игры Cyberpunk 2077, вызвавшей шквал критики из-за массы технических ошибок и общей неготовности к релизу, акции компании-производителя CD Projekt RED (CDPR) упали в цене почти на 50%. Их стоимость периодически поднималась во время выпуска патчей, но затем снова опускалась. В дальнейшем, ближе к концу января ценные бумаги CDPR начали дорожать.

А 28 января их цена взлетела сразу на 19%. Причиной такого роста стали несколько сообщений Илона Маска, связанные с игрой.

Сначала миллиардер анонсировал, что новые электромобили Tesla Model S поступят в продажу уже в феврале текущего года. Затем он неожиданно заявил: «Он [автомобиль] может запускать Cyberpunk». А в третьем сообщении Илон Маск похвалил игру: "Кстати, эстетика Cyberpunk невероятна. Дизайн интерьеров отличный".

It can play Cyberpunk — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Именно после сообщений Маска произошел скачок акций польской компании сразу на 19%, благодаря чему их цена превысила 350 злотых за штуку.