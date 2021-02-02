Twitter запустил сервис новостных рассылок

Twitter спустя неделю после покупки платформы рассылок Revue разрешила пользователям создавать собственные новостные рассылки.

После сделки пакет Revue Pro стал бесплатным для всех пользователей, а размер комиссии для авторов снизился до 5%.

Revue позволяет бесплатно составлять новостные бюллетени и планировать рассылку, встраивать твиты, импортировать списки адресов электронной почты, анализировать взаимодействие с аудиторией и зарабатывать за счёт платных подписчиков. Для Twitter это попытка освоить формат «лонгридов».

В первую очередь рассылки предназначены для писателей, журналистов и издателей, которые производят качественный контент, ищут новые способы дистрибуции и монетизации.